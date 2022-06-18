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Карлос Сайнс: «Посмотрим, что получится сделать с очень быстрым Алонсо»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после квалификации к Гран-при Канады. Сайнс занял третье место, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Фернандо Алонсо из «Альпин».

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