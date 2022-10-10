Во Франции обещали поддержать Великобританию электроэнергией

Несмотря на собственные проблемы с ядерными реакторами, во Франции заверили Великобританию в том, что смогут обеспечить ее энергией в критический момент, если будущей зимой ее электроснабжение окажется под угрозой, как сообщает Financial Times.
Несмотря на собственные проблемы с ядерными реакторами, во Франции заверили Великобританию в том, что смогут обеспечить ее энергией в критический момент, если будущей зимой ее электроснабжение окажется под угрозой, как сообщает Financial Times.
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