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Во Франции обещали поддержать Великобританию электроэнергией

Несмотря на собственные проблемы с ядерными реакторами, во Франции заверили Великобританию в том, что смогут обеспечить ее энергией в критический момент, если будущей зимой ее электроснабжение окажется под угрозой, как сообщает Financial Times.

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