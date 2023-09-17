Военное обозрение

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В ходе посещения острова Русский Ким Чен Ыну подарили комплект ударных дронов-камикадзе и штурмовой бронежилет

В ходе посещения острова Русский Ким Чен Ыну подарили комплект ударных дронов-камикадзе и штурмовой бронежилет

Ким Чен Ын завершил визит в Россию, поезд лидера КНДР отправился со станции Артем-Приморский-1. Как заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора, Ким Чен Ын остался очень доволен посещением России и прошедшими переговорами с российским руководством.

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