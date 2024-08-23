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Русская весна

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«Для победы России нужно перестать врать и воровать» — год со дня гибели Пригожина

«Для победы России нужно перестать врать и воровать» — год со дня гибели Пригожина

«Для победы России нужно перестать врать и воровать» Е. Пригожин Сегодня исполняется год со дня гибели Героя России Евгения Пригожина.

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Комментарии
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Вик Норд
Вы его ещё как РПЦ,Николая Кровавого,в святые канонизируйте... .Каждый в жизни получает ровно то что заслужил,не больше,не меньше,а после жизни не нужно из него лепить идола.
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