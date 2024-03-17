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Три рубля на срыв выборов Президента России

Три рубля на срыв выборов Президента России

КВАДРАТУРА  КРУГА Ну, хорошо. Испортят они с десяток избирательных урн и пару сотен бюллетеней. Ну, пусть даже пять сотен испортят.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Вы с психологами не путайте  ))) Психиатрия вас ждет. Очень интересный случай
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7 час.
А
Анна
Дураков надо учить кайлом.Им деньги нужны-дайте им заработать на лесоповале.
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6 час.
Александр Ляшенко
Аноним под кличкой &quot;СМИ. Актуальные новости - здесь&quot;,с  какой целью неоднозначный опрос: &quot;а вам их жалко?&quot; кого ты, засранец, имел ввиду?
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5 час.

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