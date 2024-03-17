КВАДРАТУРА КРУГА Ну, хорошо. Испортят они с десяток избирательных урн и пару сотен бюллетеней. Ну, пусть даже пять сотен испортят.
Три рубля на срыв выборов Президента России
Комментарии
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Андрей Бедный
Вы с психологами не путайте ))) Психиатрия вас ждет. Очень интересный случай
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7 час.
А
Анна
Дураков надо учить кайлом.Им деньги нужны-дайте им заработать на лесоповале.
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6 час.
Александр Ляшенко
Аноним под кличкой "СМИ. Актуальные новости - здесь",с какой целью неоднозначный опрос: "а вам их жалко?" кого ты, засранец, имел ввиду?
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5 час.
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