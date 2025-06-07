WP: в США ищут замену SpaceX после конфликта Трампа и Маска

После конфликта президента США Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагон ищут замену ракетам и кораблям компании SpaceX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии