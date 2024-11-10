Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency Украинская база данных "Миротворец" существует как инструмент для угроз и шантажа, заявил командир разведподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский в интервью журналистке Наталье Влащенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии