Страшные предсказания экстрасенсов: что ожидает Зеленского и Россию в 2024 году

Экстрасенсы стали голосами неопределенности и тревоги в новом году. Среди предсказаний Зираддина Рзаева, Надежды Шевченко и Кажетты Ахмеджановой ощущается некая напряженность и предвкушение неизвестного, передают журналисты сайта ftimes.
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