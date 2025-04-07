Нашествие крыс в Великобритании назвали смертельной угрозой для людей

Эксперты предупреждают, что более теплая погода может оказаться фатальной для жителей британского Бирмингема, поскольку продолжающийся кризис с отходами может перерасти в еще худшую ситуацию, предупреждают эксперты.
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