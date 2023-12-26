Девушка, подарившая своё тело Эшли в Resident Evil 4, показала новогодний косплей н...

Девушка, подарившая своё тело Эшли в Resident Evil 4, показала новогодний косплей на 2B из NieR: Automata без юбкиПопулярная косплеерша с ником PeachMilky, подарившая своё тело Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4, опубликовала новый косплей на девушку-андроида 2B из NieR: Automata.