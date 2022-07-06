Мировое обозрение

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Зайцев
    По логике Захаровой культура в России мем. Министр Любимова в футболке с надписью посылающей всех нахер- культурно. Х...Захарова назвал м...
  • bvlad59
    УКРАИНСТВО с его идеологией ненависти или, как минимум, презрения к русским - страшная суть перевёртышей, подлежащая ...Минобороны России...
  • bvlad59
    УКРАИНСТВО с его идеологией ненависти или, как минимум, презрения к русским - страшная суть перевёртышей, подлежащая ...«Мало не покажетс...

Дефицит микросхем нарастает: необходимы чипы, чтобы делать чипы

Дефицит микросхем нарастает: необходимы чипы, чтобы делать чипы

Глобальный рынок полупроводников сегодня замедляется по множеству направлений — за редкими исключениями вроде серверного (высокопроизводительные процессоры, быстрая память) или автомобильного (управляющие чипы и иные полупроводниковые элементы).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх