Дефицит микросхем нарастает: необходимы чипы, чтобы делать чипы

Глобальный рынок полупроводников сегодня замедляется по множеству направлений — за редкими исключениями вроде серверного (высокопроизводительные процессоры, быстрая память) или автомобильного (управляющие чипы и иные полупроводниковые элементы).
Глобальный рынок полупроводников сегодня замедляется по множеству направлений — за редкими исключениями вроде серверного (высокопроизводительные процессоры, быстрая память) или автомобильного (управляющие чипы и иные полупроводниковые элементы).
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