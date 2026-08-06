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Царьград

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Евгений Поддубный раскрыл методы Голливуда в информационной войне

Евгений Поддубный раскрыл методы Голливуда в информационной войне

Евгений Поддубный, член генсовета "Единой России", в подкасте "Переговорка" обвинил Голливуд в формировании негативного образа русских и объяснил, как кино и другие искусства стали инструментами информационной войны.

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