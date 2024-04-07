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От подгузников до посудомойки: 5 изобретений женщин, изменивших наши дома

От подгузников до посудомойки: 5 изобретений женщин, изменивших наши дома

Рациональное мышление, инженерный гений, а потом и успешный бизнес. Женщины внесли значительный вклад в изобретение и разработку бытовой техники, несмотря на все барьеры и дискриминацию во многих областях.

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