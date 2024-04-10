Дмитрий Морев встретился с жителями Майской горки в Архангельске

Глава города ответил на вопросы жителей, а также поделился планами развития микрорайона.Дмитрий Морев отметил, что на ближайшие годы у администрации города есть планы по развитию округа: строительство улицы Карпогорской, современной школы на улице Ленина, детского сада и ФОКа с бассейном, комплексная застройка новых жилых кварталов и возведение социальных домов, капитальный ремонт Эколого-биологического лицея и подготовка к капремонту корпуса школы № 95.