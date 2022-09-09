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Сергей Безрукови другие звезды кино проведут в Ташкенте мастер-классы

Сергей Безрукови другие звезды кино проведут в Ташкенте мастер-классы

На международном Ташкентском кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути» проведут мастер-класс для студентов филиала ВГИКа популярный российский актер театра и кино Сергей Безруков и ряд кинозвезд мира, 8 сентября сообщает пресс-служба УзбекКино.

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