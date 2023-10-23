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Спецназовцы рассказали, как боевики ВСУ узнавали их и бежали

Спецназовцы рассказали, как боевики ВСУ узнавали их и бежали

скриншот из видео День частей и соединений специального назначения отмечают в России 24 октября. В честь этого праздника Министерство обороны поделилось кадрами, на которых бойцы спецназа рассказали о том, как несут службу в зоне проведения спецоперации.

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