Спецназовцы рассказали, как боевики ВСУ узнавали их и бежали

скриншот из видео День частей и соединений специального назначения отмечают в России 24 октября. В честь этого праздника Министерство обороны поделилось кадрами, на которых бойцы спецназа рассказали о том, как несут службу в зоне проведения спецоперации.
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