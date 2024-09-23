Зеленский и Гитлер

Александр Фидель 23 сентября 2024 г. Всю свою историю человечество ведёт войны, но на протяжении тысячелетий напрямую они касались только того мирняка, которому не повезло оказаться непосредственно в зоне боевых действий.
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