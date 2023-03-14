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Взрослые дети хотят выселить мать в Подмосковье: на квартиру в столице она не заработала

Взрослые дети хотят выселить мать в Подмосковье: на квартиру в столице она не заработала

Взрослые дети хотят выселить мать в Подмосковье: на квартиру в столице она не заработала— …Если бы свекровь своим трудом, потом и кровью зарабатывала эту трешку, я бы слова не сказала! – с возмущением и обидой в голосе говорит тридцатилетняя Арина.

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