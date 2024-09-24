Тренер предостерег от увеличивающих живот упражнений

Фитнес-тренер Роман Конев предостерег от увеличивающих живот упражнений. Его слова приводит РИАМО. Эксперт заявил, что любое силовое упражнение может привести к образованию избыточного внутрибрюшного давления.
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