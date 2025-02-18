Компания Samsung усиливает фокус на рынке смартфонов с ИИ

Компания Samsung Electronics Co Ltd удваивает усилия в быстрорастущем секторе смартфонов с искусственным интеллектом в Китае, поскольку южнокорейское технологическое предприятие стремится захватить больший кусок пирога на крупнейшем в мире рынке смартфонов.
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