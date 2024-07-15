В пятницу 13 Донской казачий полк, при поддержке ВПК "Штурм", организовали занятие, посвящённое начальной военной подготовке.
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В пятницу 13 Донской казачий полк, при поддержке ВПК "Штурм", организовали занятие, посвящённое начальной военной подготовке.