Дайджест: Dacia для Дакара, обновленная Octavia и другие события индустрии

Дайджест: Dacia для Дакара, обновленная Octavia и другие события индустрииРумынская компания Dacia подкрепила свое намерение участвовать в Дакаре и в мировом первенстве по ралли-рейдам: показан концепт-кар Dacia Sandrider.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии