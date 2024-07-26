Украинцы живут впроголодь: Шокирующая статистика расставила все по местам

Трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, 9% — не хватает даже на еду, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова по заказу украинского издания ZN.
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