Таким будет один из самых дешевых смартфонов Samsung нового поколения. Качественные рендеры Samsung Galaxy A06

Samsung скоро представит свой новейший бюджетный смартфон Galaxy A06, но устройство уже можно рассмотреть на качественных рендерах — их опубликовал известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) в сотрудничестве с ресурсом Giznext.
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