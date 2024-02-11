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Капитан БК «Зенит» рассказал о предстоящем старте второго этапа Единой лиги ВТБ

Зубков также выделил сильные стороны краснодарской команды «Локомотив-Кубань». Капитан петербургского БК «Зенит» Андрей Зубков рассказал о предстоящем старте второго этапа Единой лиги ВТБ, а также выделил сильные стороны краснодарской команды «Локомотив-Кубань».

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