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Boyaa Interactive увеличила биткоин-резерв до 4 316 BTC

Boyaa Interactive увеличила биткоин-резерв до 4 316 BTC

Гонконгская игровая компания Boyaa Interactive приобрела еще 115 BTC, доведя общий объем биткоин-резерва до примерно 4 316 монет.

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