Закон и Порядок

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В шаге от объединения России и Белоруссии: "Мы создаём общее государство"

В шаге от объединения России и Белоруссии: "Мы создаём общее государство"

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжалась несколько часов и стала экстраординарным событием.

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Екатерина
Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Никогда, слышите, никогда Лукашенко добровольно не откажется от поста президента самостоятельной страны. Все кредиты, которые Россия опрометчиво предоставляет этой стране, никогда не будут возвращены, как и 3,0 млрд. долларов, подаренных Украине. Посиделки в Сочи между Путиным и Лукашенко всегда заканчиваются лишь предоставлением Беларуси очередного охреллиона денег или скидки на энергоносители. Как прозорливо сказал когда-то Владимир Жириновский: "Беларусь напоминает сына, страдающего дебилизмом — берущего деньги у отца и сразу же после этого смачно плюющего ему в лицо."

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