На здание бывшего генконсульства РФ в Лейпциге совершено нападение

На комплекс бывшего генерального консульства России в Лейпциге, которое прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 года в связи с отзывом германской стороной разрешения, 9 мая было совершено нападение группой неизвестных лиц.
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