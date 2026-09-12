Съехал на обочину и упал на бок. В Петербурге в ДТП попал автобус с подростками

В Санкт-Петербурге в ДТП попал экскурсионный автобус, перевозивший подростков. Подробности.Инцидент с опрокидыванием автобуса произошёл в Санкт-Петербурге.
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