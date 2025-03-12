Царьград Фото: коллаж Царьград В медицинских учреждениях России активно идёт мигрантозамещение, последствия которого будут ощущаться ещё долго.
"Обилного питё". Доктор-мигрант ходит по домам в Подмосковье
Комментарии
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Николай Чернявский
А как же оптимизация,,,
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3 час.
Николай Чернявский
Да хватит обижать мадам арбидол ("швоих не сдают"), они же Швои!!!
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3 час.
Владимир Шалимо
Одна из лучший больниц России Мариинская г. С. Петербург уже не менее 40% медработников из мигрантов. Младший медперсонал более 70% Обслуживающий почти 100%
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2 час.
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