"Обилного питё". Доктор-мигрант ходит по домам в Подмосковье

А как же оптимизация,,,

Да хватит обижать мадам арбидол ("швоих не сдают"), они же Швои!!!

Владимир Шалимо

Одна из лучший больниц России Мариинская г. С. Петербург уже не менее 40% медработников из мигрантов. Младший медперсонал более 70% Обслуживающий почти 100%