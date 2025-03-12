Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    ООН это не "инструмент" для  "решения мировых проблем", скорее это "площадка" после Лиги Наций. Кстати до 2-й мировой...Американские СМИ:...
  • maiop maiop
    Всех домой в кишлаки и аулы, а у нас им делать нечего... Там пусть получают материнские капиталы, бесплатные услуги п...Юрист рассказал, ...
  • Галина
    Всех домой в кишлаки и аулы, а у нас им делать нечего... Там пусть получают материнские капиталы, бесплатные услуги п...Юрист рассказал, ...

"Обилного питё". Доктор-мигрант ходит по домам в Подмосковье

"Обилного питё". Доктор-мигрант ходит по домам в Подмосковье

Царьград Фото: коллаж Царьград В медицинских учреждениях России активно идёт мигрантозамещение, последствия которого будут ощущаться ещё долго.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Чернявский
А как же оптимизация,,,
Ответить
3 час.
Николай Чернявский
Да хватит обижать мадам арбидол (&quot;швоих не сдают&quot;), они же Швои!!!
Ответить
3 час.
Владимир Шалимо
Одна из лучший больниц России Мариинская г. С. Петербург уже не менее 40% медработников из мигрантов. Младший медперсонал более 70% Обслуживающий почти 100%
Ответить
2 час.
наверх