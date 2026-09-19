ВСУ потеряли около 700 боевиков в волчанском котле

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Украинские боевики потеряли примерно 700 человек в волчанском котле на севере Харьковской области.
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