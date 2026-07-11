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Царьград

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Юрий Жирков извинился за удар в матче любительской лиги

Юрий Жирков извинился за удар в матче любительской лиги

Бывший футболист российской сборной Юрий Жирков извинился перед соперником за удар в матче 25 июня. За этот инцидент в игре «Новая Рига» — «Медила» его дисквалифицировали на 60 дней и оштрафовали на 6 тыс.

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