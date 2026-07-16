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Экс-глава Минобороны Украины призвал Раду рассказать о беспорядке в армии

Экс-глава Минобороны Украины призвал Раду рассказать о беспорядке в армии

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров призвал депутатов Верховной рады проявить твёрдость и публично рассказать о проблемах в рядах боевиков ВСУ, включая коррупцию и отсутствие ротации подразделений.

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