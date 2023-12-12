Кнутов: срыв ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении истощит противника

Военный эксперт, отставной полковник, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов считает, что срыв трех попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении может обеспечить российским войскам прорыв на этом участке специальной военной операции (СВО).
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