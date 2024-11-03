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Стояногло проголосовал за Молдавию, «которая не будет стоять с протянутой рукой»

Стояногло проголосовал за Молдавию, «которая не будет стоять с протянутой рукой»

Кандидат в президенты, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что он вместе с семьей проголосовал за свободную, стабильную и процветающую Молдавию, «которая не будет стоять с протянутой рукой».

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