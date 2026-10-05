Депутат Чаплин: в январе будет 15 рабочих дней, но оклады выплатят полностью

Январь 2027 года начнется с каникул, которые продлятся до 10-го числа. Всего при пятидневке будет 15 рабочих дней, но отработавшим месячную норму сотрудникам должны выплатить полностью весь оклад, отметил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин.