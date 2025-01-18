Тулякам стоит готовиться к дождю с мокрым снегом в крещенские выходные

Синоптик Александр Шувалов рассказал тулякам, к какой погоде стоит готовиться в крещенские выходные.Синоптик Александр Шувалов рассказал тулякам, к какой погоде стоит готовиться в крещенские выходные: - Фактическая температура воздуха по результатам наблюдений стала отставать от рекордного января 2020 года.