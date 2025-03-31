Трамп: в вопросе прекращения огня на Украине есть психологический дедлайн

В вопросе прекращения огня на территории Украины есть психологический дедлайн. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок для того, чтобы Москва согласилась установить режим прекращения огня, пишет ТАСС.