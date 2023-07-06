Войска Украины обстреляли Донецк и Горловку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные представительством ДНР в СЦКК данные.
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Комментарии
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Петр Паринов
Бандеровцы это бешеные собаки.... Так как бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков надо пожизненно депортировать на окраину и там утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь....
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