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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Войска Украины обстреляли Донецк и Горловку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные представительством ДНР в СЦКК данные.

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Комментарии
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Петр Паринов
Бандеровцы это бешеные собаки.... Так как бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков надо пожизненно депортировать на окраину и там утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь....
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