ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Петр Паринов

Бандеровцы это бешеные собаки.... Так как бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков надо пожизненно депортировать на окраину и там утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь....