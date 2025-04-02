Традиционно собрались. Традиционно поговорили. А что изменилось на деле? Два месяца назад попросили решить проблему с ухудшением ситуации на улице Школьной по вине Дептранса и ГИБДД.
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Традиционно собрались. Традиционно поговорили. А что изменилось на деле? Два месяца назад попросили решить проблему с ухудшением ситуации на улице Школьной по вине Дептранса и ГИБДД.