Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    Там все сидят, и старушки, и старички. Просто так получают миллионные зарплаты, за какие-то заслуги. За годы работы п...После грандиозног...
  • Silver Kont
    Ну пошумят сейчас все немного, выпустят пар, а эта прошмандовка так и останется в совфеде с миллионной зарплатой, доб...После грандиозног...
  • карюкалов вячеслав
    Гнилая составляющая часть общества.После грандиозног...

Призывающие к открытию второго фронта вредят Грузии – Каладзе

Призывающие к открытию второго фронта вредят Грузии – Каладзе

«Они не знают понятий "родина", "патриотизм" и служат конкретным людям, стране, и от них всего можно ожидать», – заявил генсек правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе о тех оппозиционерах, кто продолжает призывать к "открытию второго фронта" против России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх