Два моряка пропали без вести после удара дрона по танкеру у берегов Омана

Главное в тезисах: Тезис 1: Два индийских моряка пропали без вести после атаки беспилотника на танкер MT Petro Dolphin у порта Сохар (Оман), из 11 членов экипажа спасти удалось девять.
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