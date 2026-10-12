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Мировое обозрение

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Два моряка пропали без вести после удара дрона по танкеру у берегов Омана

Два моряка пропали без вести после удара дрона по танкеру у берегов Омана

Главное в тезисах: Тезис 1: Два индийских моряка пропали без вести после атаки беспилотника на танкер MT Petro Dolphin у порта Сохар (Оман), из 11 членов экипажа спасти удалось девять.

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