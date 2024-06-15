Власти республики помогают продвигать бренд карельского мёда

В региональном Минэке рассказали, какую поддержку получают фермеры, занимающиеся пчеловодством. Работающее в Прионежском районе фермерское хозяйство «Мёд Карелии» получило право использовать географическое указание для своей продукции.
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