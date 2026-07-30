Desperate for Fuel, Russia Looks to Kazakhstan for Refining Capacity

Russia is running short of undamaged oil refinery capacity, and it’s looking to Kazakhstan for help. Kazakhstan said Thursday that it is in talks with Moscow to process Russian oil at Kazakh refineries, sell some of the resulting fuel domestically, and send a portion back across the border to Russia.
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