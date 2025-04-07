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Царьград

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Gyrojet: Пистолет, стреляющий мини-ракетами

Gyrojet: Пистолет, стреляющий мини-ракетами

В погоне за инновациями конструкторы прибегают к крайне нетривиальным решениям, реализуя необычные конструкции: бельгийский P90 и советский АН-94 тому пример.

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