СК заинтересовался внезапной смертью новорожденной на Комендантском

Девочку доставили в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти. В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад об обстоятельствах смерти новорожденной в Петербурге.
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