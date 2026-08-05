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Украина содрогнулась! «Цирконы», «Искандеры» и дроны: российские войска нанесли массированный удар

Украина содрогнулась! «Цирконы», «Искандеры» и дроны: российские войска нанесли массированный удар

ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным и логистическим объектам Украины: поражены центры снабжения в семи областях В ночь на 5 августа российские войска провели комбинированную атаку по объектам на территории Украины.

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