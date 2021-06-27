Вирусолог назвал причины взрывного роста заболеваемости COVID-19 в России

Пренебрежение мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, низкий уровень вакцинации и распространение индийского штамма коронавируса "дельта" стало причиной того, что в России произошел всплеск роста уровня заболеваемости COVID-19 .
Пренебрежение мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, низкий уровень вакцинации и распространение индийского штамма коронавируса "дельта" стало причиной того, что в России произошел всплеск роста уровня заболеваемости COVID-19 .
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