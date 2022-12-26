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Что за вещества кислоты и как их использовать

Что за вещества кислоты и как их использовать

Вы все еще опасаетесь кислот при уходе за лицом и откладываете их использование на будущее? Вы уверены, что это тяжелая артиллерия, которая вам пока не нужна? Вам точно стоит пересмотреть такое представление, потому что когда дело касается сияющей, здоровой и чистой кожи, то кислоты — это волшебный ингредиент, который ее преображает на глазах! Swjournal представляет краткое руководство для регулярного домашнего использования кислот в виде жидких отшелушивающих средств, сывороток и масок.

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