Что за вещества кислоты и как их использовать

Вы все еще опасаетесь кислот при уходе за лицом и откладываете их использование на будущее? Вы уверены, что это тяжелая артиллерия, которая вам пока не нужна? Вам точно стоит пересмотреть такое представление, потому что когда дело касается сияющей, здоровой и чистой кожи, то кислоты — это волшебный ингредиент, который ее преображает на глазах! Swjournal представляет краткое руководство для регулярного домашнего использования кислот в виде жидких отшелушивающих средств, сывороток и масок.