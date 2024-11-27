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Суд признал экс-депутата ГД Глущенко виновным в тройном убийстве

Суд признал экс-депутата ГД Глущенко виновным в тройном убийстве

Суд присяжных в Санкт-Петербурге вынес обвинительный приговор экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко по обвинению в тройном убийстве, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

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